Bodrum'da rüzgar sörfü heyecanı

Türkiye Yelken Federasyonu Atatürk Kupası'nın ikinci haftasında heyecan 420-470 ve Rüzgar Sörfü sınıflarında devam etti.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Bodrum Belediyesi iş birliği ile Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Atatürk Kupası'nda; 420 sınıfında 22 ekip ve 470 sınıfında 8 ekipten oluşan 60 sporcu ile Techno 293 sınıfında 98, RS:One sınıfında 12 ve RS:X Rüzgar Sörfü sınıfında 21 olmak üzere toplam 191 sporcu kupalara uzanabilmek için mücadele ediyor.

Başarılı yarışlarla geçen bir haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak “Kupanın ilk haftasında Yalıkavak'ın elverişli hava şartlarında rekabetin üst düzeyde olduğu başarılı yarışlar gerçekleşti. İkinci hafta da aynı heyecan 420-470 ve Rüzgar Sörfü sınıflarında yaşanacak. Sporcularımız denizin üstünde muhteşem görüntüler sahnelemeye devam edecek. Kupada mücadele eden tüm sporculara, antrenör ve kulüplerimize başarılar dilerim” dedi.

TYF Atatürk Kupası 1 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.