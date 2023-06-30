Bodrum'da Safiye- Faik rüzgarı

Sahnelerin sevilen çifti Safiye Soyman-Faik Öztürk Bodrum'da sevenleriyle buluştu.

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakcı koyunda Faik Öztürk ve Safiye Soyman sahne aldı. Azka Otel'de düzenlenen konserde sahneye ilk olarak Faik Öztürk çıktı. Öztürk söylediği türkülerle konuklarına muhteşem bir gece yaşatırken bir misafirin Safiye Hanım yok mu sorusuna, "Safiye Hanım içeride giyiniyor biz içeride Safiye'yi beş kişi zor giydiriyoruz, korsesiydi, kemeriydi derken vallahi zor giydiriyoruz ben kaçtım geldim" deyince alkışlarla beraber kahkahalarda yükseldi.

Konserine devam eden Öztürk yaklaşık bir saat sahnede kalarak konuklarına adeta bir türkü gecesi yaşattı. Sahnesini bitirirken "Safiye Hanım gelmiş, bekleyin kaza geliyorum demez diyerek Soyman'ı yine kendisi anons ederek sahneye davet etti. Sanat müziğinin güçlü sesi Safiye Soyman programına sanat müziğinin seçkin eserleri ile başlarken, kendisini izlemeye gelen usta şair Ahmet Selçuk İlkan'ı sahneye davet ederek birlikte ''Seni ben ellerin olsun diyemi sevdim'' şarkısını söyledi. Usta şairden hemen sonra yılların eskitemediği seslerden Serpil Benay'ı da sahneye alan Soyman'ın isteği üzerine Benay, Sezen Aksu'nun ''Vazgeçtim'' şarkısını söyledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Soyman konuklarına sanat müziğinin eşsiz eserleriyle bir bayram gecesi yaşattı.