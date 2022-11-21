Bodrum'da sağanak aniden bastırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Aniden bastıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için buldukları yerlere sığındı. Yağmurla birlikte yollar göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Yeni Hastane Kavşağı'nda sel suları ile birlikte tali yoldaki taşlar, ana yola sürüklendi. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yağışla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğu, sorun yaşanan bölgelere müdahale ettikleri ifade edildi.