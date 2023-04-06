Bodrum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa dışarıda yakalananlar sığınacak yer aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde ani sağanak etkili oldu. Yağmura dışarıda yakalanan ve şemsiyeleri yanlarında olmayan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Yağmurun ardından dolu da yağdı. Dolu, bazı bölgelerde kısmi beyazlamaya neden oldu. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.

Yağmurun akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor.