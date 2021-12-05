Bodrum'da sağanak yağmur sonrası temizlik çalışması başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağmurun ardından Bodrum Belediyesi tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

3 gündür aralıklarla yağan yağmur gece saatlerinde bir anda sağanağa dönüştü. Mumcular Mahallesi'ni vuran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Derelerin taşmasıyla birlikte 4 evi su basarken, bazı sitelerin istinat duvarları yıkıldı. Gece boyu Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler su baskınlarına karşı canla başla çalıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hasar tespit çalışmaları başladı. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 4 evi suyun bastığı, bazı sitelerin istinat duvarlarının yıkıldığı ortaya çıktı. Yağmurla birlikte dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçalarının yolları kapattığı belirlendi. Ekipler sabah saatlerinden itibaren yol açma çalışması yaptı. Evlerini su basan vatandaşlar ise evlerini temizlemeye başladı.

Gece boyu yağan yağmur tarım arazilerini de vurdu. Birçok tarım arazisi ve seralar sular altında kaldı.