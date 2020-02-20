Bodrum'da sahilde bulunan kaçak bina yıkıldı

Bodrum'da Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği vatandaşların da desteğiyle devam ediyor. Belediye ekipleri, Küçükbük sahilindeki taş binanın yıkım işlemini, mülk sahibi ile birlikte gerçekleştirdi.

Bodrum Gündoğan Mahallesi Küçükbük sahilinde, kıyı kenar çizgisi içinde kalan alanda yapılan 56 metrekarelik taş binanın yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde yıkımına başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile sonradan mülkün sahibi olan Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut işbirliğinde gerçekleştirilen yıkımda bazı sivil inisiyatifler ile vatandaşlar da hazır bulundu.

İmara aykırı yapı için önce davacı sonra davalı olan Muhtar Ali Akbulut, binanın yapılmaması için derneklerle birlikte dava açtıklarını, dava süreci devam ederken yeri satın aldığını ama yine de davasından vazgeçmediğini ifade etti.

Yapının yıkılmasının güzel bir örnek olduğuna dikkat çeken Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek de, geçmiş dönemde yapı ruhsatı verilen bina için bazı vatandaşların da müdahalesiyle dernek olarak İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını, yargıdan yürütmenin durdurulması yönünde karar çıktığını anlattı. Höcek, “Kazandığımız davayı, İstinaf Mahkemesi onayladı. Bugün binanın yıkılması bizim için çok sevindirici bir gelişme” diye konuştu.