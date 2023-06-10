Bodrum'da sahili domuzlar bastı, o anlar kameralara yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajına inen domuzları gören vatandaşlar şok oldu.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ne bağlı Gerişaltı Halk Plajı, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresine inen domuzlar, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Halk plajının sıradan bir gününde yaban hayvanlarının beklenmedik ziyareti denize giren vatandaşları şok etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Plaja inen domuzları bir köpek kovmak isterken, domuz tarafından saldırıya uğraması da saniye saniye kaydedildi.