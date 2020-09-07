Bodrum'da sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 bin 300 TL sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum ve Milas Grup Amirliği ekiplerince 2 ilçede şok uygulamalar yapıldı. Şok uygulamalarda, 107.74 gram esrar, 145 adet sentetik hap, 2 parça halinde 3.5 gram Metamfetamin, 43 adet 100 TL'lik sahte banknot, 825 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uygulamalarda 11 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, üç kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.