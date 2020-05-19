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Bodrum'da sarı deniz paniği

Turizmin gözbebeği, mavi turun ana vatanı Bodrum’da denizin rengi sarıya büründü.

Turizmin gözbebeği, mavi turun ana vatanı Bodrum'da denizin rengi sarıya büründü. Masmavi denizin sarıya dönmesi görenleri şaşkına çevirdi.


Bodrum'un masmavi sularının sarıya dönmesi vatandaşları tedirgin etti. Özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent sahil şeridinde görülen sarı suyun çiçek, çam ve zeytin ağacı poleni olduğu ortaya çıktı.


Kemal Tekdoğan isimli vatandaş, “Denizin üzerindeki sarı tabaka polendir. Dağın kenarlarından akıntı ile genel ağaç polenleridir. Polenler bazı insanlara nasıl alerji yapabiliyor, burada da polenler alerji yapabilir. Bu kıyılardan denize girerken dikkat etmek gerekiyor” dedi.

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