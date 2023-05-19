Bodrum'da Sefo izdihamı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün boyunca gerçekleştirilen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Sefo konserinde adeta izdiham oluştu. Ünlü rap sanatçısı Bodrum'da sevenlerini coşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi. Kutlamalar çerçevesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Neyzen Tevfik Caddesi Milta Marina'dan başlayan kortej, Belediye Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından yurt içi ve yurt dışında başarılar elde eden sporcular ve kulüplere ödül verildi.

Akşam saatlerinde ünlü rap sanatçısı Sefo sahneye çıktı

Gerçekleştirilen kortejin ardından akşam saatlerindeki Sefo konserinde ise adeta izdiham yaşandı. Sevilen şarkılarını söyleyen Sefo, gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Meydanda toplanan binlerce genç Sefo'nun şarkılarına eşlik ederken, gençler, bol bol fotoğraf çekti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sefo, sevenlerini coşturdu.