Bodrum'da sel mağdurlarına destek

Bodrum'da 18 Kasım 2018 tarihinde yaşanan sel felaketinden sonra vatandaşın yaşadığı mağduriyete, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından destek geldi.

Yaşanan sel felaketinden sonra Bodrum Kaymakamlığı'na mağdur vatandaşların yaptığı 200 civarında olan başvuruya karşılık, ilgili bakanlığın 2018 bütçesine ek olarak, 250 bin lira daha tahsis edildiği belirtildi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Sel felaketi sonrasında Bodrum Kaymakamlığına yapılan başvurular ve ilçe örgütümüzün sahada yaptığı ziyaret ve çalışmalar sonrasında durum AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'a raporlandırıldı. Vekillerimiz Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaptığı girişimlerle, Bodrum Kaymakamlığımızın sorumluluğu altında kullanılmak üzere 250 bin lira kaynak sağladı. Bu kaynak 2018 bütçesine ek olarak kullanıma açıldı. AK Parti Bodrum Teşkilatı, yaşanan her zorluk ve mağduriyette vatandaşların yanında olmaya devam edecek. Buna benzer sorunların yaşanmaması için de devletin tüm kurumlarıyla iletişim içerisinde olup, kaynakları vatandaşımızın yararına tahsis ettirmeye devam edeceğiz. Hasar tespitleri tamamlandıktan sonra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfına gönderilen 250 bin liralık kaynak, AFAD idaresi tarafından vatandaşlara yardım olarak dağıtılacak” denildi.