Bodrum'da sıkı yılbaşı denetim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yol denetimi gerçekleştirdi. Denetime katılan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, vatandaşların yeni yılını kutladı, trafik güvenliği ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, denetim noktasında yılbaşı kontrolleri çerçevesinde kontroller yapıyor. Denetimlerde sıkı kontroller uygulanırken yılbaşı dolayısıyla ilçeye 75 personelin daha takviye olarak geleceği bildirildi. Gün içerisinde yapılan denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz da katıldı. Vatandaşların yeni yılını kutlayıp çikolata ikram eden Kaymakam Bayar, trafik kurallarına uyma konusunda da hatırlatmalarda bulundu, broşürler dağıttı. Kadınlara, Kadın Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgiler aktaran Bayar, çocuklara ise trafikte hata yapan sürücüyü uyarlamaları için kırmızı düdük dağıttı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçede sıkı denetimlerin uygulanacağını dile getirerek,“Yılbaşından 2 gün önce denetimler başladı. Trafik denetimlerini çok yoğun bir şekilde arttırdık. Bu denetimler vatandaşlarımızın can güvenliği açısından çok önemli. İlçemizde emniyet ve jandarma bölgesinde yaklaşık 15 trafik timimiz görev alacak. Sahil Güvenlik ekiplerimiz denizde görevlerini icra edecekler. Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik olmak üzere 450 kişilik ekiple sahada sıkı denetimlerimiz olacak. Özellikle Bodrum merkez, Yalıkavak bölgesinde işletmelerin ve restoranların çok yoğun olduğu, içkili restoran ve kafelerin çevresinde anlık denetimler olacak. D-330 karayolu üzerinde anlık denetimlerimiz olacak. Biz işletmelerden çıkacak vatandaşlarımızın can güvenliği açısından bunu çok önemsiyoruz. Eğlenmek çok önemli ama eğlendikten sonra alkollü bir şekilde araç kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Uygulamada durdurulan araçtaki Hüseyin Kılıçaslan adlı vatandaş, “Kaymakamımız bizi çok güzel bilgilendirdi, gayet güzel bir uygulama yapıldı” diye konuştu.

Uygulamadan memnun olduklarını söyleyen Bengü Akıncı, “Bodrum'da bu tarz uygulamaların yapılaması çok hoşumuza gitti. İçkili mekanlar Bodrum'da çok fazla, içkili araç kullanımı da çok fazla” dedi.

Bodrum'a yeni taşındıklarını söyleyen Nilüfer Kaya da, “Çok memnunuz her şeyden. Bodrum'a ikametgahımızı aldık, bu yıl ilk kışımızı yaşıyoruz. Her şey çok güzel, uygulamalardan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yılbaşı gecesi Bodrum'da ünlü sanatçı Teoman sahne alacak. Binlerce kişi Teoman'ın şarkıları ile 2023 yılına 'merhaba' diyecek.