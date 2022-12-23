Bodrum'da silahlanmaya karşı mücadele devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlanmaya karşı yapılan mücadelede KOM ekiplerinin yaptığı baskınlar sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan Bodrum KOM ekipleri yılbaşının da yaklaşması ile birlikte alınan tedbirlerde birçok adrese operasyon düzenledi. Organize suç örgütlerine yönelik silahlanmaya karşı mücadele eden KOM ekipleri son 2 ayda yapmış olduğu operasyonlarda 1 adet Uzun Namlulu Silah, 20 adet ruhsatsız Tabanca, 8 adet ruhsatsız Tüfek, 6 bin 100 adet fişek ve çeşitli materyaller ele geçirdi. 21 farklı şahsa işlem yapıldığı belirtildi. Bireysel silahlanma ve suç örgütlerine yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi.