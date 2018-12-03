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Bodrum'da suçüstü yakalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, aldıkları bir istihbari bilgiyi değerlendirerek Ortakent Yahşi Mahallesinde M.A. ve R.Ş. isimli şahısların M.A.Ç. isimli şahsa uyuşturucu satarken suçüstü yakalama yaptı. Olayda M.A.Ç.'ye satılmaya çalışılan 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ekipler yaptığı çalışmada M.A.Ç. ye satılmaya çalışılan uyuşturucu maddeyi M.A. ve R.Ş. isimli şahısların Nasır lakaplı N.İ. isimli şahıslardan satın aldığını öğrendi. N.İ isimli şahıs, narkotik ekipleri tarafından bir alışveriş merkezi önünde kıskıvrak yakalandı. N.İ. isimli şahsın üzerinden 11 gram skunk maddesi ele geçirildi.


Olay ile ilgili uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan M.A.Ç. ifadesi alındıktan sonra salıverildi. Adliye sek edilen N.İ., M.A. ve R.Ş. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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