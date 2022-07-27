Bodrum'da tarım kampı katılımcıları sertifikalarını aldı

'si düzenlenen “Garaova Gençlik Tarım Kampı” 2022 yılının 3. dönem katılımcıları sertifikalarını alarak kamptan memnun ayrıldı.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelerek; tıbbi aromatik bitkiler, sürdürülebilir tarım, tohumculuk, hayvancılık, arıcılık gibi pek çok konuda akademisyen ve ziraat mühendisleri tarafından eğitim alan 3. dönem katılımcıları da kamp dönemlerini tamamladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz tarafından sertifikalarını teslim alarak memleketlerine uğurlanan katılımcılar böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kamp süresince çok güzel bilgilendirmeler yapıldığını ve doğayla iç içe yaşamın önemini daha iyi kavradıklarını ifade eden öğrenciler, lavanta hasadı da yaparak keyifli günler geçirdiklerini belirtti. Öğrenciler, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün temin ettiği distilasyon makinesiyle de lavanta yağı üretimini deneyimledi.

Kamp öğrencilerinden Hacettepe biyoloji bölümü öğrencisi olan Berke Birinci pratik ve teorik eğitimlerin beklentilerinin çok üstünde olduğunu; Bodrum'un deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını pek çok verimli arazisiyle perma kültürde de kendisini geliştirmiş bir kent olduğunu ifade etti.

“Doğayla iç içe olarak tarım ve hayvancılık konusunda kendimizi geliştirdik”

Ege Üniversitesi felsefe bölümü öğrencisi Işılca Tan ise kampın, şehirden kaçıp doğaya gelmek ve birçok teorik ve pratik eğitim alarak kendilerini geliştirmek adına harika bir imkân olduğunu belirtirken Bodrum Belediyesi'ne gerçekleştirilen bu proje için teşekkür etti.

Kamp öğrencilerini ziyaret eden Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, katılımcılara kampa göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.