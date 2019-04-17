İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bodrum'da taş evde çıkan yangın korkuttu

Bodrum’da bir taş evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bodrum'da bir taş evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Yakaköy Mahallesi'ndeki bir taş evde iddiaya göre sigara izmaritinden yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyüme eğilimi gösterdi. İhbar edilmesiyle bölgeye itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Duman tahliye fanı ile yoğun dumanı seyrelten Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.


Yangında taş evde büyük çapta maddi hasar oluşurken polis ve itfaiye ekibi, yangının çıkışıyla ilgili inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.