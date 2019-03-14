Bodrum'da taşıma su tarihe gömülecek

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Gümüşlük'te vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı. Gümüşlük'te esnaf ve vatandaşla buluşan Ahmet Aras'a bugünkü seçim gezisinde CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban da eşlik etti.

Gümüşlük'te yaz kış yaşayan nüfusun ve konut sitelerinin başta içme suyu olmak üzere temel bazı ihtiyaçları olduğunu kaydeden Ahmet Aras, “Size söz veriyorum; Gümüşlük'ün ne arıtma ne de içme suyu problemi kalmayacak. En kısa sürede taşıma suya son veriyoruz. Suyu evinize getireceğiz” dedi.

Gümüşlük sakinleri, yıllardır kronikleşen sorunlarını CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'a anlattı. Başta yol olmak üzere, toplu taşıma, çocuk oyun alanları ve özellikle de okul servisleri ile ilgili mağduriyetler yaşadıklarını anlatan Gümüşlük halkı, CHP Adayı Aras'ın projelerini büyük bir dikkatle dinleyerek “Biz sizin bu işi yapabileceğinize inandık” dediler.

İz bırakan CHP'li belediyeleri model aldık

Bodrum'un hızla artan nüfusuna ve yapılaşmasına karşın belediye hizmetlerinin yetişemediğini ve bunun her mahallede giderek kronikleşen sorunlara yol açtığını vurgulayan Ahmet Aras, “Sorun, 2 bin 400 personeli, araç gereci, hizmet binalarıyla çok büyük bir güç olan Bodrum Belediyesi'nin, Bodrum'un büyüme hızına yetişememesidir. Belediyenin bu ‘hantal' yapısını bir an önce sisteme oturtmak ve belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına getirmek için yola çıktık. Türkiye'de iz bırakan ve çok başarılı CHP'li belediyeleri model aldık. Bodrum 1 Nisandan sonra sosyal belediyecilikle tanışacak” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi'nin 1 Nisandan itibaren yatırım hamlesine başlayacağını müjdeleyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Gümüşlük ve Turgutreis'i kapsayan çok büyük kapasiteli bir atık su arıtma tesisinin kurulma aşamasına geldiğini belirterek “Bu bölgelerimizde artık arıtma sorunu kalmayacak. 5 yıl içinde ise Bodrum'un tüm altyapı sorunlarını çözmüş olacağız” dedi.

Kaynaklar nereye harcanıyor, hepsini bilecek, göreceksiniz

Proje üreten ve hayata geçiren genç ve dinamik birekip olduklarının altını çizen Aras, bütün bu yatırım sürecinde Bodrum Belediyesi bütçesinin tümüyle şeffaf olacağını kaydetti. Aras, “Sizden alınan harçlar, vergiler tam olarak nereye harcanıyor, kaynaklar nasıl tüketiliyor, hepsini bilecek ve göreceksiniz. Altyapı tamamlandıktan sonra Bodrum'un yolları başta olmak üzere tüm üst yapısı için kalıcı çözümler hayata geçirilecek. Belediye mazeret üretme yeri değil. Bizim işimiz değil cümlesini kesinlikle duymayacaksınız. Bodrum belediyesi ve Büyükşehir belediyesi ayrımını kaldırıp attık. Biz hizmetten yanayız. Biz kaynak bulmak konusunda da zorlanmayacağız. Kaynaklar hem belediye mevzuatında var hem de bütçesinde var. Biz mazeret üretenlerden değil, hizmeti yapıp sizlere gururla sunanlardan olacağız.” diye konuştu.

CHP Adayı Aras, Gümüşlük sakinlerinin talepleri üzerine bu mahalleye en kısa zamanda bir yaşlı yaşam merkezi kazandıracaklarını, bunun projesini hazırladıklarını da söyledi.