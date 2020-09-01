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Bodrum'da tefeci operasyonu

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen M.

B., K.İ. ve A.M. isimli şahısların faizle para vererek haksız kazanç elde edip tefecilik yaptığı yönündeki bilgiler sonrası operasyon düzenlendi.


Şüphelilerin alacaklı oldukları icra dosyalarından 5 müşteki, 4 bilgi sahibi şahsa ulaşılarak ifadeleri alınmasının ardından şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.


İkametlerinde yapılan aramalarda tefecilik ile para alan müşteki emekli polis memuruna ait 1 adet tabanca, 2 senet, 4 sayfa sözleşme ve suç içerikli 2 adet not kağıdı ele geçirildi.


Şüpheliler M.B., K.İ. ve A.M. tefecilik suçu kapsamında gözaltına alınırken adli işlemlerinin ardından mevcutlu Bodrum adliyesine sevk edilecekler.

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