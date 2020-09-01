Bodrum'da tefeci operasyonu

B., K.İ. ve A.M. isimli şahısların faizle para vererek haksız kazanç elde edip tefecilik yaptığı yönündeki bilgiler sonrası operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin alacaklı oldukları icra dosyalarından 5 müşteki, 4 bilgi sahibi şahsa ulaşılarak ifadeleri alınmasının ardından şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

İkametlerinde yapılan aramalarda tefecilik ile para alan müşteki emekli polis memuruna ait 1 adet tabanca, 2 senet, 4 sayfa sözleşme ve suç içerikli 2 adet not kağıdı ele geçirildi.

Şüpheliler M.B., K.İ. ve A.M. tefecilik suçu kapsamında gözaltına alınırken adli işlemlerinin ardından mevcutlu Bodrum adliyesine sevk edilecekler.