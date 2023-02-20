Bodrum'da tekneler alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iskelede bağlı 2 teknede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 2 teknede ağır, 2 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

Sabaha karşı Bitez Limanı'nda bağlı bir teknede yangın başladı. Hızlı bir şekilde büyüyen yangın, yan taraftaki tekneye sıçradı.

Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının tekrar başlama ihtimaline karşı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Yangında 2 teknede ağır hasar, yan taraftaki 2 teknede hafif hasar meydana geldi.