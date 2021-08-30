Bodrum'da tekneyle kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçundan ordudan ihraç ve açıkta olan 6 askeri personel tekne ile kaçış hazırlığında iken yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum KOM Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış, Ankara, Bursa ve Eskişehir olmak üzere çeşitli illerin Ağır Ceza Mahkemelerinde FETÖ/PYD'den yargılamaları devam eden açıkta ve ihraç olan 6 askeri personel yakalandı. Gözaltına alınan Yüzbaşı O.Ş., Teğmen E.U., Teğmen H.A., Astsubay N.I., Astsubay G.A. ve Astsubay G.A. isimli şüpheliler Bodrum KOM Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.