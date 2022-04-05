Bodrum'da terör örgütü lehine slogan atan 6 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları tespit edilen 6 kişi, düzenlenen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçen 20 Mart'ta Bodrum'da HDP, TİP, HDK, Yeşil Sol Parti, EMEP ve Sol Parti'den oluşan Nevruz Komitesi tarafından Nevruz kutlaması etkinliği düzenlendi. Yalıkavak Mahallesi Pazaryeri'nde yapılan kutlama esnasında bazı kişiler tarafından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde slogan atan kişiler tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şahısların adreslerine güvenlik güçlerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerinde çeşitli materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.