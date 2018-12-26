Bodrum'da tilki kurtarma operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde yiyecek bulmak için yerleşim birimlerine inen tilki, tel çitlere sıkışınca mahsur kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrası belirtilen adrese gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, tilkiyi kurtardı.

Tel çitlerde kurtarılmayı bekleyen tilkiye, itfaiye ekipleri tarafından koruyucu eldivenlik giyilerek kurtarma çalışması yapıldı. Tilkinin vücudundaki tüylere takılan tel çit ekipler tarafından demir kesme makası ile kesildi. İtfaiye ekiplerince tel çit kesilmesi sonrası kurtarılan tilki, karton ambalaj içine alınarak Bodrum Hayvan Bakım Barınağına teslim edildi.