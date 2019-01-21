Bodrum'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bodrum Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, DİSK Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, Bodrum Belediyesi Gıda AŞ Genel Müdürü Hüseyin Yıldızhan, DİSK Muğla Şube Yöneticileri ve İş Yeri Temsilcileri katıldı. 3 yıllık yapılan toplu iş sözleşmesine göre Bodrum Belediyesi Gıda AŞ Personeline ilk yıl tüm mali haklara enflasyon oranında, ikinci ve üçüncü yıl ise TÜFE oranında zam yapılacak.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum halkına ucuz ve kaliteli hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade ederek, “İnsanların hayır duaları bizlere yeter. Tabi ki aksaklıklar eksiklikler olmayacak mı? Her yerde olduğu gibi olacak. Yeter ki iyi niyetimizi, güzel düşüncelerimizi eksik etmeyelim. Biz süreçlerin hepsinden geçeriz. Zaten dikkat ettiyseniz, şu ana kadar özellikle sendikamız ile olan çalışmada, bana herhangi bir şey yansıtmadan, bana intikal etmeden kendi içinizde bunu çözdünüz. Sağ olsun temsilci arkadaşlarımız da çok iyi çalıştılar bu konuda, güzel bir sözleşme hazırlandı. Hayırlı olsun. Sizlerle olmaktan mutluyuz, gururluyuz, sendikamızla mutluyuz. Elimizden ne geliyorsa arkadaşlar yapmaya da hazırız. Biz zor şartlarda güçlenen insanlarız. Engeller bizi birbirimize daha da bağlıyor" dedi.

DİSK Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş da süreci anlatarak, “Bodrum Belediyesi Gıda AŞ sendikamız için çok önemli. Sağ olsunlar bizlere her dönem destek verdiler. Gıda AŞ'de görevli bazı arkadaşlarımızı sendikamızda yönetici konumlarında görevlendirdik. Bodrum'a verilmesi gereken önemi sendikamız olarak vermeye çalıştık. Toplu sözleşme görüşmeleri boyunca da her şeyi 1 saat içinde çözdük. Şunu da biliyoruz ki; Bodrum Belediyesi Gıda AŞ'nin yaptığı hizmet, burada vatandaşa yapılan hizmettir. Vatandaş eğer ki burada ucuz ve kaliteli hizmeti alıyorsa, hem idarecilerimizin yönetimi hem de arkadaşlarımızın özverisi bunda çok önemli. Sizler de bu özveriyi karşılıksız bırakmıyorsunuz. Değerli başkanım, bu yüzden de size, şahsınıza, şirket yönetimine ve yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Bütün işçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun dilerim” ifadelerini kullandı.