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Bodrum'da Torba-Kızılağaç yolu tamamlandı

Bodrum Belediyesi tarafından Torba ile Kızılağaç mahallerini birbirine bağlayan yolda genişletme çalışmalarının ardından sathi kaplama da tamamlanarak yol trafiğe açıldı.



Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Torba ile Kızılağaç Mahallesini birbirine bağlayan yolda Haziran ayı sonunda başlattıkları genişletme uygulamasını tamamlayarak düzenleme ve sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin trafik uyarı ve yol kenar dikmesi faaliyetinin ardından yol trafiğe açıldı.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan gerekli izinlerin ardından yapılan çalışmalarla birlikte 2,2 kilometre uzunluğundaki yolun tamamında sathi kaplama gerçekleştirildi. Böylece yolun en dar bölgesinin genişliği 6 metre iken, çalışmadan sonra en dar bölgesi 8, en geniş bölgesi ise 10 metreye çıkarıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ve Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca tamamlanan yolda inceleme gerçekleştirirken, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri yeni yapılan yolda gevşek zemin dolayısıyla, sürücülerin dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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