Bodrum'da trafik kazası; 1 ölü

Bodrum'da yaşanan trafik kazasında 51 yaşındaki Yüksel Karacaörenli adlı vatandaş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre gecenin geç saatlerinde 48 YU 839 plakalı otomobili ile Ortakent Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden Yüksel Karacaörenli, aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, daha sonra yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde hurdaya dönen otomobil içerisindeki Yüksel Karacaörenli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Karacaörenli'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.