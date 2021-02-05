Bodrum'da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölköy- Torba yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı istikametlerden gelen otomobillerden biri şerit ihlali yapınca, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kaza yerine sevk edildi. Yaralı, 112 ekiplerince ambulansa alınıp hastaneye kaldırılırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazaya karışan 2 otomobil ise çekici yardımıyla bölgeden alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.