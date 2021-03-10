Bodrum'da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yola aniden önüne çıkan araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bitez Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden Bitez Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan motosiklet, iddiaya göre aniden yola çıkan bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayarak asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar, yol ortasında yatan yaralının yardımına koştu. Yardım istenmesi üzerine olay yerinde gelen ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.