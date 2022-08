Bodrum'da turistler Buray konserine akın etti

Bodrum'da turistler şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran başarılı sanatçı Buray'ın Antik Tiyatro'da düzenlediği konserine akın etti. Aralarında Mısır ve Dubai'den gelen hayranları başta olmak üzere, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda vatandaşlarının da olduğu yüzlerce müziksever, Buray şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Biletlerin günler öncesinden tükendiği Antik Tiyatro'da yüzlerce hayranıyla sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren Buray, ayrıca tüm dünyada eş zamanlı yayınlanan yeni şarkısı 'Here Comes The Dawn'ın müjdesini de Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde verdi. Erk Emindayi ile birlikte hazırladığı yepyeni şarkısını gece yarısı itibariyle tüm dünyada aynı anda yayınlayacağını dile getiren Buray, ''Yabancı single olarak bu benim ikinci çalışmam. Tıpkı ilkinde olduğu gibi aynı heyecanı yaşıyorum şu anda da. Emeği geçen herkese burada sizlerin huzurunda da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Dünyanın dört bir yanından gelip bu konserde buluştular

Öte yandan genç sanatçının Bodrum konseri için aylar öncesinden organize olarak tribün kapatan Viyanalı hayranları, sevgi gösterileriyle geceye damga vurdu. Hemen her şarkıya alkışlarla tempo tutarak konserin ritmini belirleyen Buray hayranları, muhteşem gecenin gizli kahramanları olmayı başardı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve finalde seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye geri dönen Buray, 'Alaz Alaz' şarkısına biss yaparak konserini noktaladı.