Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Turizm Haftası, Bodrum'da da etkinliklerle kutlandı. Bodrum'daki tarih ve kültür varlıklarını, önümüzdeki dönemde yeniden tartışmaya açacaklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bütün yarımadamızı tek tek değerlendirerek turizmle buluşturacağız” dedi.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında “Dünya Turizm Haftası” kapsamında düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Turizm Büro Sorumlusu Başar Erten, BODER Başkanı Halil Özyurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Ünal, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, turizm acentesi yetkilileri, otel yöneticileri, turizm sektör temsilcileri ve turizm çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Aras, “Bodrum'un hikayesini yeniden yazıp dünyaya ulaştıracağız”

Bodrum İskele Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğin açılışında turizm haftasına katılan tüm vatandaşlara hoş geldiniz diyerek bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum büyük bir tarih, kültür kentidir. Binlerce yıllık geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bu coğrafyanın son yaşayanları olarak bizler, değerini bilmek zorundayız. Karyalı, Lelegli atalarımızı, Osmanlı atalarımızı, bu topraklarda yaşayan bütün medeniyetlerimizi turizm ile buluşturmak zorundayız. Tarih, turizmde birinci derecede önemli bir konudur. Şu anda önünde durduğumuz Bodrum Kalesi'ndeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Bodrum'daki tarih ve kültür varlıklarını, önümüzdeki dönemde yeniden tartışmaya açarak hepsini, bütün yarımadayı tek tek değerlendirerek turizmle buluşturacağız. Şimdiden bunun çalışmalarını başlattık çünkü turizm; tarih, kültür, sanat ve insan faktörünün birleşimi ile ancak ve ancak gerçek değerine ulaşabiliyor. Bodrum gibi aynı yatak sayısına sahip başka destinasyonlar, 2 milyon 500 bin turist ağlayacak potansiyele sahip iken biz 1 milyon turist ağırlıyoruz. Akdeniz'deki başka bir destinasyondan bahsediyorum burada. Demek ki bizim daha yapacak çok işimiz var. Bunun için elimizdeki potansiyelimizi, doğal güzelliklerimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gastronomimizi, Bodrum'un bütün değerlerini dünya pazarlarına hep birlikte kolektif bir şekilde sunmak zorundayız. Çünkü sadece oteli pazarlayarak, denizimizi ya da teknemizi pazarlayarak turizm ekonomisinden bu payı yakalayamayacağız. O yüzden bizim yapacağımız iş, Bodrum'u bütünüyle değerlendirmek. Doğal güzellikleri, yerel, kültürel değerleri, yat imalat sektörü, deniz turizmi, kruz turizmi, tarihi, kültürü, sanatı ve insanıyla beraber; Yalıkavak'ı, Turgutreis, Gümüşlük, Myndos, Pasanda ve Pedasa'sı ile birlikte düşünerek Bodrum'un hikayesini yeniden yazıp bunu dünya turizm pazarlarına ulaştırmak zorundayız” dedi.

Tüm kararlar turizmin yükselmesi ve gelişmesi yönünde alınacak

Turizmin gelişmesi yönünde atılacak bu adımlarla ilgili gerekli çalışmaları başlattıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Aras, “Sağ olsun, yine kaymakamlığımız ile merkezi hükümetimiz ve diğer paydaşlarımız olan Deniz Ticaret Odamız, Denizciler Derneğimiz, TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulumuz ile beraber çalışarak çok kısa bir sürede bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Turizm, Bodrum'un başlıca ekonomisi, başlıca sektörüdür çünkü bizim sanayimiz yok tarımımız yok biliyorsunuz. Biz sadece turizmden geçinen bir toplumuz Bodrum'da. Bunun için Bodrum'da aldığımız bütün kararları, yerel yönetim olarak merkezi hükümet ile birlikte turizmi her zaman göz önüne alarak değerlendireceğiz. Bütün kararlarımızı turizmin yükselmesi ve gelişmesi yönünde alacağız. Bunun için ben Bodrum'da yaşayan bütün vatandaşlarımızdan, esnaf, sanatkar, otelci, işadamı, turizmci, denizcilerimiz, ulaşım sektörü ile uğraşanlar, kısacası herkesten büyük bir özveri ve anlayış bekliyorum” şeklinde konuştu.

Aras: “Bodrum'u Atlantis gibi batık bir kıta haline getirmeyelim! …Bodrum'u betonlaştırırsak turizmi de bitiririz”

Turizmi yaralayan betonlaşma sorununu da gündemine alan Başkan Aras, “Bodrumlular olarak her birimiz, Bodrum'un gelişmesi için çalışmak zorundayız. Bu nedenle bir adım atarken -örneğin şu anda imar ile ilgili sıkıntılar var biliyorsunuz- Bodrum'u betonlaştırırsak, turizmi de bitiririz. İmar barışını imar yarışına döndürmeyelim sevgili dostlar. Biz, Bodrumların, Bodrum'da yaşayan herkesin Bodrum'u korumakla görevli olduğunu düşünüyoruz. Lütfen Bodrum'un dağına, tepesine, koyuna, denizine müdahale etmeyin. Lütfen Bodrum'u yağmalamayalım, çocuklarımıza bırakalım. Bodrum'u Atlantis gibi batık bir kıta haline getirmeyelim. Bu çok çok önemli. Biz bunun için hatta kaçak yapı ile mücadele seferberliği başlattık. Bu konuda herkese görev düşüyor. Bizim görevimiz, Bodrum'u Bodrum'da yaşayanlardan korumak. Sonuçta insan eliyle yapılıyor bunlar, gelip de uzaylılar yapmıyor bu işleri! Bu işi yapanlar aramızda şu anda. Eğer o kişi bensem, kendimden de korumak zorundayım Bodrum'u. Biz Bodrum'u gerekirse belediyemizden bile korumak zorundayız. Şunu da belirtmek isterim ki biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız; alt yapı ise alt yapı, estetik ise estetik, her türlü çöp ise çöp… Kısacası biz her konuya müdahale edeceğiz. Sizlerden de büyük bir hassasiyet ve anlayış bekliyorum sevgili Bodrumlar. Sizler de bizlere bu konuda destek olacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki tek taraflı bu işler başarılmıyor. Bu duygu ve düşüncelerimle Turizm Haftasını kutluyorum” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ardından söz alan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, turizmin Bodrum ve Türkiye için önemine değinerek, 2019 turizm sezonunun herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, meydanda açılan stantları gezerken Başkan Aras, özellikle el emeği ürünlerin bulunduğu stantlara büyük ilgi gösterdi.

“Dünya Turizm Haftası” kapsamında “Bodrum ve Turizm” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği etkinliklerde ayrıca Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Halk Oyunu Ekipleri, Bodrum yöresine has oyunlarını sergiledi.