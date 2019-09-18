Bodrum'da Türk Filmler Haftası başlıyor

Bodrum'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Bodrum Türk Filmleri Haftası başlıyor.

Her yıl Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan'ın Kos Adası'nda buluşturan Bodrum Türk Filmleri Haftası, 20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival kapsamında henüz vizyona girmeyen 'Hareket 8', 'Naim', 'Dijital Esaret', 'Biz Böyleyiz' ve 'Bağlılık Aslı' filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenecek 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası öncesi Bodrum Cinemarine Sinemaları'nda bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda SİSAY Yönetim Kurulu Başkanı ve Cinemarine Sinemaları Kurucusu Cenk Sezgin, basın mensuplarına bu yılki Türk Filmleri Haftası'nın içeriği hakkında bilgiler aktardı. Sezgin, sözlerine şöyle başladı: “Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz Türk Filmleri Haftası'nda yine bir çok yeniliğimiz var. En çok konuğu ağırladığımız sene bu sene olacak. 257 katılımcı ile 40 filmin tanıtımı yapılacak. 3 film Yunanistan'ın Kos Adası'nda ilk kez gala yapacak. Etkinliğimiz 2 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm sektör zirvesi olarak gerçekleştirdiğimiz “CineBodrum”da Türkiye'deki sinema profesyonellerine yönelik yeni filmler, yeni ürünler, Dünyadaki trendlere dair pek çok sunum, tanıtım ve toplantı gerçekleşecek. Bu kapsamda SİSAY Emek Ödülleri, SİSAY Başarı Ödülleri verilecek. Bu etkinliğimize Yunanistan'dan Belediye Başkanı, Türkiye'den milletvekili katılımları olacak. Bunun dışında toplam 40 film, 18 oyuncusuyla katılacak. Sinema profesyonellerine ilk kez gösterimi yapılacak. İkinci bölümde Türk Sineması'nın geçtiğimiz yıl en büyük başarılarını göstermiş filmlerinden bir seçki Bodrumlu sinemaseverlerle buluşacak. Bu senenin bir başka özelliği de ilk kez bir yabancı ülke sinemasının, Kosova sinemasının Türkiye'de Türk sinemaseverlerle buluşacak olması. Etkinliğimize sinema profesyonellerini Kosova Kültür Bakanlığı'nın katılımıyla Kosova sineması ve film örneklerine dair tanıtımla yapılacak. Çok dolu, çok hareketli, her iki ülkeyi, her iki kıtayı kapsayan güzel bir etkinliğe imza atacağız Bodrum halkımızla beraber. Tüm sinemaseverleri bekliyoruz.”

Toplantı sonrası 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası için hazırlanan pasta kesildi.

20 Eylül Cuma akşamı sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği geceye Gani Müjde'nin söyleşileri tat katarken, bu yıl SİSAY Başarı Ödül'ü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural Ve Onur Atilla'ya, Sisay Onur Ödülü Birol Güven ile Mustafa Uslu'ya, Sisay Basın Özel Ödülü Ali Eyüboğlu'na, SİSAY Emek Ödülü Hakan Bilgin'e Ve Sisay Genç Yetenek Ödülü ise Hayat Van Eck'ya takdim edilecek.

40'a yakın film, vizyon öncesi bodrumda

20 ve 21 Eylül tarihlerinde Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da gerçekleşecek olan CineBodrum Profesyoneller Kuşağı'nda henüz vizyona girmemiş 40 filmin tanıtımı yapılacak. Naim, Hareket Sekiz, Dijital Esaret, Annem, Müstakbel Aile, Nasipse Olur, Hemen Döneriz, Baba Parası, Bağlılık Aslı, Müfreze, Kosova Filmleri, Cinayet Süsü, DNA Sonun Başlangıcı, Amacı Olmayan gibi 40'a yakın filmin tanıtımı CineBodrum kapsamında yapılacak.

Avrupa prömiyerleri

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu ve oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer aldığı “Hareket Sekiz”, yönetmenliğini Birol Güven ve Emre Kavuk'un üstlendiği, başrollerini Rasim Öztekin ve Özgün Çoban'ın paylaştığı “Dijital Esaret” ve yönetmenliğiniz Mustafa Kotan'ın yaptığı başrollerini Sumru Yavrucuk, Özge Gürel ile Sercan Badur'un paylaştığı “Annem” filmleri 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında Avrupa Prömiyerlerini gerçekleştirecekler.

Türkiye'nin 92. akademi ödülleri'ndeki (oscar) adayı bodrum'da!

Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filminin tanıtımı ile ilk kez 20 Eylül akşamı sinemaseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası, birbirinden özel filmleri ağırlayacak