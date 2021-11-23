Bodrum'da üç olayda 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç ayrı operasyonda 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen bölgelere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplamda 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botlarına alınarak kurtarıldı. Turgutreis Mahallesi açıklarında yaşanan diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. 3 olayda karaya çıkarılan 59 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.