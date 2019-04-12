Bodrum'da Uluslararası Sualtı Arkeoloji Sempozyumu

Alman Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (DEGUWA), Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (ACADEMIA), Dokuz Eylül Üniversitesi ve Bodrum Belediyesinin ortak girişimi ile düzenlenen Uluslararası Sualtı Arkeoloji Sempozyumu, 08-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Winfried Held ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi Başkanı Özay Kartal'ın başkanlığında gerçekleştirilen, dünyada 24. kez düzenlenen, bu yıl Bodrum'da yapılan uluslararası sempozyumun oturumu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ülkemizde ve Bodrum'da ilk defa düzenlenen bir bilimsel arkeoloji sempozyumu olma özelliğini taşıyan etkinlik, 20 farklı ülkeden 70 civarında bilim insanının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Başkan Aras: “En büyük destekçiniz Bodrum Belediyesi olacak”

Başkan Ahmet Aras hem İngilizce hem de Türkçe olarak yaptığı konuşmasında, “Değerli bilim insanları, değerli misafirler, öncelikle hepiniz Bodrum'a hoş geldiniz. Bodrum, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan bir coğrafyadır, biliyorsunuz. Ve bu coğrafyanın en önemli parçalarından birisi olan tarihi Karia uygarlığı, Halikarnas, Bodrum'un tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Ben de bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir Karialı ve Bodrumlu olarak bütün bu tarihin bir şahidiyim tamamen. Çünkü ben Mozolenin yanı başındaki evde doğup büyüdüm. Aynı zamanda Bodrum Kalesi'nde yapılan Sualtı Arkeoloji Müzesinin ilk kuruluşundan beri neredeyse bütün safhalarına şahit oldum. Yine aynı şekilde bir amfora koleksiyoneriyim. Özellikle bu bölgede denizlerimizden çıkarılan 70'e yakın amforayı kurtardım ve koleksiyonuma kattım. Yakında da bununla ilgili çok güzel bir müze çalışması yapacağız. Sualtı arkeolojisinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Bodrum'da yapılan kazılarda Uluburun Batığı, yine Yassıada ve Serçe Limanı Batığından çıkarılan bütün eserleri birebir tanıyorum, biliyorum. Bodrum'da bunun gibi daha pek çok batık olduğunu da biliyorum. Ben de bir serbest dalışçıyım ve aynı zamanda tüplü dalış da yapıyorum. O yüzden de sualtında tarihi dokuya zarar vermeden yapılacak olan arkeo parkların, Bodrum turizmine, alternatif turizm olarak çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sizin yapmış olduğunuz bu çalışmalarda en büyük desteği Bodrum Belediyesinin yapacağından emin olabilirsiniz. Mozolenin tekrar canlandırılması projesinde de yine en büyük destek, Bodrum Belediyesinden olacaktır. Bunun ayrıca benim için şahsi bir önemi de var. Özay Beye, özellikle de bu konferansı düzenleyen Academia Vakfı ile Alman Sualtı Arkeoloji Enstitüsü Başkanına ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.