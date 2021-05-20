Bodrum'da ünlü markaların taklidi ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü giyim markalarının taklidi 2 bin 880 adet tişört, pantolon ve ayakkabı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Mumcular Jandarma Karakol ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gölbaşı Mahallesinde 34 VS 1855 plakalı kamyonette yapılan aramada çeşitli markaların taklidi olan piyasa değeri 500 bin TL 2 bin 880 adet çeşitli markalarda tişört, 280 adet çeşitli markalarda pantolon, 280 çift markalarda ayakkabı ele geçirildi.

Olay ilgili olarak, adli işlemlere başlandığı açıklandı.