Bodrum'da üretilecek dünyaya ihraç edilecek

Bodrum'da yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren İmmu-Nat Bitkisel İlaç ve Doğal Sağlık Ürün A.Ş., Türkiye'de yetişen bitkilerden, gıda ve ilaç sanayisine yönelik etken madde üretimi yapacak olan fabrikayı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren İmmu-Nat firması, bitki, çiçek, baharat ve köklerden, takviye edici gıda olarak sıvı özütleri üreten ikinci tesisini hizmete açtı. Dirmil Caddesi'nde 2000 metrekarelik kapalı alanda kurulan fabrikanın açılışına Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Arteş'in de aralarında bulunduğu sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir'in yaptığı açılışta, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, İmmu-Nat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar'a Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi verdi.

İmmu-Nat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar, yaptığı açıklamada; “Fabrikamızın açılışını bitirdik. Türkiye'de tarıma dayalı sanayi konusunda önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Artık kendi bitkilerimizi yetiştirip, kendi kırsallarımızda tarımı destekleyecek projelerle birlikte başarıya ulaşırsak kendi tesislerimizde üretiriz ve dışa bağımlılığımız konusunda da çok ciddi mesafeler alırız diye düşünüyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız tesisimiz Türkiye genelinde, hem fitoterapi ürünlerinin hem de kozmetik ve ilaç sanayinin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. İhracatta çok büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Türkiye, bugüne kadar işlenmiş bitkisel ürün ihracatı yapamadı. Biz genelde hep kuru bitki ve ham madde gibi ihracatlarda bulunduk. Şimdi kendi bitkilerimizi, kendi coğrafyamızı işleyerek, mamul haline getirip markalaştırarak, bunları dünyanın birçok ülkesine satma şansına sahibiz. Biz bunların hepsini başarabilecek güce de sahibiz. Türkiye'nin toprağı, havası, suyu ve deniziyle çok avantajlı bir ülke. Bunlara biraz bakmak ve görmek lazım. Hızlı ilerleyen bir dünya nüfusuna sahibiz.Tarım sadece buğday ve bakliyat gibi malzemelerle düşünülmemeli, tarımla gelebilecek kazanımlar ve başarılar, ülkeleri vazgeçilmez bir ülke konumuna getirecek kadar büyük bir ekonomiye sahip. Ekonomiyi desteklemek istiyorsak, özellikle tarıma dayalı sanayiye önem vermek ve bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından, davetliler eşliğinde fabrikanın açılış kurdelası kesildi. Daha sonra Akar, davetlilere fabrikayı gezdirerek bilgi verdi.