Bodrum'da Urfa rüzgarı esti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şanlıurfa Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ‘Bodrum Urfa Kültür Gecesi' renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel yemeklerin ikram edildiği gecede birbirinden coşkulu türküler ile vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Şanlıurfa Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ‘Bodrum Urfa Kültür Gecesi' dün bir alışveriş merkezinde yapıldı. Geceye Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Şanlıurfa Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gecede sahne alan sanatçı Cumali Özkaya, seslendirdiği türkülerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlara yöreye özgü çiğköfte, lahmacun, halka tatlısı ve mırra ikram edilirken, sıra gecesi tadında coşkulu bir gece yaşandı.

Yapılan organizasyondan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Burada Ege ve Güneydoğunun kültür buluşması başlığı adı altında şuanda buradayız. Atmosfer olarak gerek Urfalı hemşerilerim gerekse Bodrumlu hemşerilerim buradalar. Burada bir kültür buluşması gerçekleştireceğiz. Her iki yöreye ait hem kültürel etkinliklerimizin tanıtımı hem de aynı zamanda müzikle ilgili olarak hep birlikte hemhal olacağız. Şanlıurfa deyince bir mozaik şehri akla geliyor ama Bodrum'da artık mozaik şehri haline gelmiş. Dünyanın her yerinden insanlara buraya geliyor ve şuan da burada atmosfer çok güzel. Bu organizasyonda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bodrum'da bir Urfa rüzgarı esecek. Daha sonrasında inşallah Bodrumlu hemşerilerimizi Urfa'da misafir ederekten karşılık bulacaktır ümidiyle" dedi.

Bodrum'un hoşgörü kenti olduğunu vurgulayan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Bodrum sevginin, hoşgörünün 5 bin yıllık tarihiyle kültürüyle anlayışın ve birlikte yaşamanın simgesi haline gelmiş bir kent. Bugünde burada 13 bin yıllık geçmişi olan Şanlıurfa'nın kültürünü Bodrum'un kültürüyle beraber bir araya gelip kalabalıkla bunu hissetmek hoşgörü ve sevgiyi tekrar burada görmek bizi çok mutlu etti. Bizler Bodrum Belediyesi olarak dili, dini, rengi, ırkı fark etmeden her türlü kültüre saygılıyız, sevgiliyiz. Bodrum Belediyesi olarak Şanlıurfa Kültür Derneği ile birlikte bu organizasyonun gerçekleşmesini sağladık” diye belirtti.

Şanlıurfa Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Yavuz ise “Derneği kuralı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıl içerisinde ne yaparız diye düşündük ve Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'ın destekleriyle kültür gecesi organizasyonunu yapmaya karar verdik. Emeği geçenlere teşekkür ederim. 2023 yılı sonbaharda daha büyük bir kültürel etkinli çalışması içerisindeyiz bunun bilgisini önümüzdeki aylarda kamuoyuna paylaşacağız” diye konuştu.