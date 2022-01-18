İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında A.M. isimli şahsın, il dışından yüklü miktarda metamfetamin maddesi getirdiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapan ekipler, şüphelinin kaldığı otel odası ve üzerinde yaptığı aramada; 9 parça halinde 395 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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