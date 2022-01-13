Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan ekipler, 3 şahsın, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgiler elde etti. Yapılan operasyonda S.Y. ve Y.E.A. Bodrum'da, H.T. ise Balıkesir ilinde narkotik polisince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şahısların adliyeye sevk edileceği belirtildi.