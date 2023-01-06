Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde toplam 5 adreste, uyuşturucu madde tacirlerine yönelik 2 ayrı operasyon yaptı. 4 şüpheli şahısın suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ikametlerinde ve satış yapmak için kullandıkları zula diye tabir edilen yerlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; satışa hazır halde 169 paket esrar maddesi, 352 adet ecstacy, 140 gram kokain maddesi, 3 adet hassas terazi, 5 bin adet uyuşturucu koymak için hazırlanmış boş paket, 2 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan sıkıştırma makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 700 TL para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.