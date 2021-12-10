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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.


Bodrum ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Turgutreis Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden R.A., D.Y.,M.T., T.I.,S.Ö.,M.Ö. ve Ş.A. isimli şahıslara ait ikamette uyuşturucu madde olduğu bilgisi alındı.


Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Karakol ekipleri tarafından yapılan aramada, 275 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


7 şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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