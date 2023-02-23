İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince 4 kişinin ikametine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince 4 kişinin ikametine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmaların ardından, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden V.A., K.A., V.D., M.K. ve O.D. isimli şahısların ikametlerine operasyon yapıldı. Operasyonda yapılan aramada; çok miktarda kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 455 ml saf aseton ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1015 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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