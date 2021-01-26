İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son günlerde art arda yaptıkları uyuşturucu operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.


Ekipler, saha çalışmalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan M.A. isimli şahsın, kız arkadaşı E.Ş. ile birlikte kaldığı otel odasında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde arama gerçekleştirdi. Yapılan adli aramada 45 gram metamfetamin, daralı 3,5 gram metamfetamin, daralı 2 gram skunk ve 1 gram toz esrar ele geçirdi. 2 şüphelinin yanı sıra olay esnasında otel önünde araçta bekleyen ve şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen İ.Ö. isimli kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği ve adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.