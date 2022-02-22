İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, uyuşturucular ve hassas teraziyle ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, uyuşturucular ve hassas teraziyle ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan U.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 3 parça halinde 45 gr Skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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