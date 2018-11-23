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Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Ü.T., Y.B.Y., A.B. ve M.Z.B. isimli şahısların iş birliği halinde uyuşturucu sattıkları yönünde bilgiler aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda Ü.T. ile birlikte Ü.T.'nin uyuşturucu maddesini satan, aracı olan, Ü.T.'ye müşteri bulan Y.B.Y., A.B. ile yine Ü.T.'ye uyuşturucu satışında aracı olan, Ü.T.'ye kiraladığı aracın kiralama bilgilerini sistem kayıtlarına girmeyerek Ü.T.'nin yaptığı uyuşturucu madde ticaretinde kolaylık sağlayan araç kiralama şirketi sahibi M.Z.B. yapılan operasyonda gözaltına alındı.


Operasyon sırasında Ü.T.'nin iç çamaşırında ve A.B.'nin ikamet aramasında bir miktar 'skunk' maddesi ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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