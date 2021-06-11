Bodrum'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden M.B. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince narkotik köpeği desteğiyle şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada, 44 gram metamfetamin, 4 gram toz esrar, 2 adet 7,65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 18 adet 7,65 mm. fişek, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet pala, 1 adet kasatura, 8 bin 600 TL ve 50 dolar nakit para ele geçirildi. M.B. isimli şahsın jandarma tarafından gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı bildirildi.