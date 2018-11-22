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Bodrum'da vurulan Rahip Santoro'nun katili hastaneden tahliye edildi, ağabeyinin tedavisi devam ediyor

Muğla Bodrum’da silahla yaralanan, Rahip Santoro’nun katili Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin’in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muğla Bodrum'da silahla yaralanan, Rahip Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Oğuzhan Akdin taburcu olurken, Alparslan Akdin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan kavgada tartıştıkları E.D. ve S.K. tarafından silahla ayaklarından vuruldu. 4 Kasım günü meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan Akdin kardeşler tedavi altına alındı.


Oğuzhan Akdin'in 2 günlük tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Oğuzhan Akdin'in abisi Alparslan Akdin'in ise kaldırıldığı özel hastanede tedavisinin sürdüğü ayağında doku kaybı olduğu bildirildi. Alparslan Akdin'in İstanbul'da başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

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