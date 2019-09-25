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Bodrum'da yağmur sonrası deniz keyfi

Bodrum’da sabah etkili olan yağmurun ardından havanın açmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Bodrum'da sabah etkili olan yağmurun ardından havanın açmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Yağmur sonrası yüzünü gösteren güneşli havayla birlikte turistler, sahillere akın etti.



Bodrum'da bugün saat 06.00'da başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle sabah dışarıya çıkamayan turistler, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahillere akın etti. Turistler bulundukları otellerin plajlarını, Bodrumlular ise halk plajlarını doldurdu. 29 derece hava ve 24 derece deniz suyu sıcaklığında güneşlenip, denize giren turistler sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Birçok vatandaş ise sahil kenarlarında bulunan cafe ve barlarda zaman geçirdi.

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