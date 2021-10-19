Bodrum'da yanan alanlar eski kimliğine kavuşması için akademisyenler çalışma başlattı

Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile Bodrum'da yanan alanlarının envanteri ve rehabilitasyonu için Uludağ Üniversitesi'nden gelen akademisyenler yanan alanlarda çalışma başlattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalarına ışık tutması amacıyla başlatılan ve yanan alanların rehabilitesinde önemli rol oynayacağı belirtilen çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.

Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Güntan, bölgede yanan alanların rehabilitasyonu ve durum tespiti için geçtiğimiz Eylül ayında bir haftaya yakın bölgede ön etüt çalışmaları yaptı. Bodrum, Mazı, Mumcular, Gökpınar, Gökbel, Dereköy, Umurca, Pınarlıbelen ve Yeniköy mevkilerinde yanan alanların envanteri, ilk izlenimler ve araştırmalar rapor ile belirlendi.

Umurça'da 132 hektar, Mazı'da 8 bin 200 hektar, Pınarlıbelen'de 2.1 hektar, Çiftlik'te 59.4 hektar, Dereköy Mahallesinde 320 hektar ile toplam 8 bin 713,5 hektar olarak belirlenen raporda, bölgenin topografik haritası çıkarılarak yanan yerlerin bulunduğu alanların eğim, yükselti ve bitki örtüsünün genel karakteri tespit edildi. Delice zeytin, sakızağacı, çitlembik, lavanta, papatya, hindiba, funda, püren, adaçayı, kuşkonmaz, katırtırnağı, çobançantası gibi yüzlerce doğal bitki örtüsü tespit edilen flora ve faunaya sahip yangın bölgesinde ayrıca iklim koşulları tespit edilerek, kültürel peyzaj envanteri, peyzaj analizi, su fonksiyonu analizi, erozyon fonksiyonu analizi ile karakter fonksiyonu analizleri gibi başlıklar altında değerlendirmeler yapıldı. Hazırlanan değerlendirme raporu, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile de paylaşıldı.

Gerçekleşen değerlendirme sonuç bildiriminde ise "Raporlama çalışmalarında yanan alanlarda, toplam 12 adet örnek alan seçildi. Burada yanan bitkiler seçilerek, gözlem altına alındı. Bu örnek alanlar farklı bakı, farklı yükseklik ve farklı meşçere olan 1. Saf Kızılçam meşçeresi, 2.Maki meşçeresi, 3.Kızılçam Maki meşçeresi gibi tipleri olmasına dikkat edildi. Seçilen örnek alanlar ve alanlardaki örnek bitkiler 1 haftalık periyotlarla vejetasyon dönemi sonu olan aralık ayına kadar Bodrum Belediyesi tarafından takip edilecek. Belediye Peyzaj Mimarları ile Belediye Ziraat Mühendisleri tarafından drone ile kayıt altına alınarak alanın değişimi incelenecek.

Yine Aralık ayına kadar alınan drone kayıtları sonucunda bitkilerin alana gelip gelmemesi yani bitkilerin eğilimi ile alakalı Doğa Bilimlerinde İstatiksel Modelleme Teknikleri kullanılarak Güntan tarafından 2. bir rapor hazırlanacağı belirtildi.