Bodrum'da yangın paniği, alevler evlere sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yakaköy Türkmen Mahallesi'nde bugün akşamüzeri henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler, metrelerce yüksekliğe çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangını söndürmeye çalıştı. Yangın bölgesine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile vatandaşlar, yangının evlere sıçramaması için yoğun uğraş verdi. Evlere yaklaşan alevler, bir evin camına zarar verdi. Kimi mahalle sakinleri alevlere yakın noktadaki ahşap malzemeleri güvenli bir yere taşıdı. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın, yoğun müdahale sonrası evleri sarmadan kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı.