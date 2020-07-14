İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da yaşanan su kesintileriyle ilgili açıklama

Bodrum’da 1-13 Temmuz tarihleri arasında yaşanan su kesintilerinin sebepleri MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Bodrum'da 1-13 Temmuz tarihleri arasında yaşanan su kesintilerinin sebepleri MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada “MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak hiç kimseyi susuz bırakmak istemeyiz. Bunun içinde tüm personelimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu kapsamda Temmuz ayı itibariyle yaşanan olayları sizlerle paylaşmak isteriz. 1 Temmuz Yeniköy Termik Santrali ana isale hattı arızası, 2 Temmuz Erdemli Devlet Su İşleri (DSİ) ana isale hattı arızası, 6 Temmuz Erdemli DSİ ana isale hattı arızası, 7 Temmuz Erdemli DSİ ana isale hattı arızası, 8 Temmuz Yeniköy Termik Santrali ana isale hattı arızası,10 Temmuz Erdemli DSİ ana isale hattı arızası, 12 Temmuz DSİ hattı ile DYP 3 deposu giriş hattı arızası,13 Temmuz Akyarlar DSİ ana isale hattı arızası gerçekleşmiş ve bu nedenle kesintiler yaşanmıştır” denildi.


MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Her arıza sonrası sistemin kendini toplayarak kesintisiz suyun vatandaşları ulaşması yaklaşık 48 saati buluyor. Bu bağlamda DSİ ve Termik Santral ana isale arızası sonrası yukarıda belirtilen ve tarihlerini paylaştığımız arızalar neticesinde sistem kendini toplamadan arızalar tekrar oluşmuş olup su kesintileri yaşanmıştır. Ve ne yazık ki su bazı lokasyonlara ulaşamamıştır. Eğer sistemde yeni bir arıza yaşanmaz ise 24 saate sistem kendini toplayacaktır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.