Bodrum'da yazın son konserini Serdar Ortaç verdi. Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç sahneye güçlükle çıktı. İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç “İsmi lazım değil beni o şerefsiz, beni o vicdansız, beni o Allah'ın belası yıktı” diyerek “İsmi lazım değil” şarkısını söyledi.

Geçtiğimiz ay korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanması nedeniyle Bodrum'da sahne alamayan Serdar Ortaç, iyileştikten sonra yarıda kalan konserini tamamladı. Serdar Ortaç Bodrum'da yazın son konserini, Azka sahnesinde verdi. Ortaç'ın konserine sevenleri akın etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ortaç sevilen şarkılarını seslendirdi. Birçok şarkısını Azka Otel'e gelen hayranları ile söyleyen Ortaç'ın oldukça bitkin görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Ortaç birçok şarkısını oturarak söyledi. Hastalığından dolayı güçlükle yürüyen Ortaç 2019 yılında ayrıldığı İrlandalı model Chloe Loughnan'a gönderme yapmayı da unutmadı. “İsmi lazım değil” şarkısını söylemeden önce hayranlarından evli olanların el kardırmalarını istedi. Ortaç “Bu adam benim için doğru adam dedi ama fos çıktı. Kaç kişi evli aramızda. İyi halt ettiniz. Ben de evlenmeyi denedim çok güzel oldu. Bir daha evlenmeyeceğiz diye düşünmeyin. Beni o şerefsiz, beni o vicdansız, beni o Allah'ın belası yıktı” dedikten sonra “İsmi lazım değil” şarkısını söyledi.

Annesinin esmerlerle evlenmesini söylediğini sevenlerine anlatan Ortaç sarışın bir kadına ise saçlarını hemen siyaha boya diyerek, “Kara biberim” şarkısını söyledi.

Gece boyu hayranları ile sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Ortaç sevenlerine Azka sahnesinde unutulmaz bir gece yaşattı.